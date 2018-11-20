شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية: القبض على الإرهابى منفذ تفجير الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال الإرهابى منفذ التفجير الذى وقع فى مدينة الرمادى مؤخرًا. وأوضح المركز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن جهاز الأمن الوطنى فى محافظة الأنبار اعتقل الإرهابى المنفذ لتفجير الرمادى الذى حدث قبل أربعة أيام.

وكان مصدر أمنى عراقى أفاد فى وقت سابق بانفجار عبوة مثبتة أسفل سيارة فى مدنية وسط مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار.

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