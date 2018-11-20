بالفيديو... ابن سلمان يبشر أحد أطفال تبوك

ويظهر ابن سلمان في الفيديو المتداول، وهو يلبي طلب أحد أطفال تبوك، الذي أعرب عن رغبته في الحصول على سيارة "مرسيدس"، وذلك خلال زيارة ولي العهد لمنزل مواطن في تبوك، وفقا لصحيفة "صدى" السعودية.

ورد محمد بن سلمان على طلب الطفل بتلقائية وتواضع: "على خشمي… أبشر".

الجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زار عددا من أهالي تبوك في منازلهم، بالتزامن مع الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز للمنطقة.

ومن بين المنازل، التي زارها الأمير محمد بن سلمان في منطقة تبوك اليوم، منزل شيخ قبيلة بني عطية، الشيخ جزاع بن كريم العطيات العطوي، وإخوانه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "سيلفي" تجمع الشيخ جزاع العطيات مع ولي العهد السعودي.