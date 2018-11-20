تركيا: قد نطلب رسميا تحقيقا من الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي

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وحسب "رويترز" أضاف جاويش أوغلو: "الحقيقة يجب أن تتضح بشأن من أعطى التوجيهات بقتل خاشقجي ".

وقال تشاويش أوغلو إن تركيا ليست راضية تماما عن مستوى التعاون الذي تتلقاه من السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي وقد تسعى إلى تحقيق رسمي من الأمم المتحدة حول القضية إذا وصل اتصالها بالرياض إلى طريق مسدود.

وفي حديثه إلى الصحفيين في اجتماع في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال تشاويش أوغلو إن تركيا شاركت أحدث المعلومات حول مقتل خاشقجي مع الولايات المتحدة. وكرر موقف أنقرة بأن الحقيقة يجب أن تظهر على من أعطى الأوامر بقتل الصحفي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن سي.آي.إيه لم تتوصل إلى نتيجة مؤكدة 100 في المئة بشأن مقتل خاشقجي.

وأضاف ترامب، إنه لن يدمر الاقتصاد العالمي بالتشدد تجاه السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين مع استمراره في الدفاع عن الرياض، على الرغم من أن مجموعة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضغط على إدارة ترامب لمعاقبة السعودية بقسوة.