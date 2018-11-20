- 1/2
- 2/2
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
وقال تشاويش أوغلو إن تركيا ليست راضية تماما عن مستوى التعاون الذي تتلقاه من السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي وقد تسعى إلى تحقيق رسمي من الأمم المتحدة حول القضية إذا وصل اتصالها بالرياض إلى طريق مسدود.
وفي حديثه إلى الصحفيين في اجتماع في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال تشاويش أوغلو إن تركيا شاركت أحدث المعلومات حول مقتل خاشقجي مع الولايات المتحدة. وكرر موقف أنقرة بأن الحقيقة يجب أن تظهر على من أعطى الأوامر بقتل الصحفي.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن سي.آي.إيه لم تتوصل إلى نتيجة مؤكدة 100 في المئة بشأن مقتل خاشقجي.
وأضاف ترامب، إنه لن يدمر الاقتصاد العالمي بالتشدد تجاه السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين مع استمراره في الدفاع عن الرياض، على الرغم من أن مجموعة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضغط على إدارة ترامب لمعاقبة السعودية بقسوة.
شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: قد نطلب رسميا تحقيقا من الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .