مقتل قائد و5 من مرافقيه بالجيش اليمني في كمين لـ"أنصارالله"

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي "أنصار الله" نصبوا كميناً لقائد جبهة المخدرة في مديرية صرواح، علي عميسان الأجدعي وذلك في منطقة المخدرة شمال صرواح غرب مأرب، ما أدى إلى مقتله و5 من مرافقيه.

وأضاف المصدر، أن القيادي عميسان يشغل إلى جانب قيادته جبهة المخدرة منصب مدير مديرية مدغل في محافظة مأرب.