و. بوست: عدم محاسبة ابن سلمان سيجعله مدمرا أكثر

واشنطن / الخليج 365

رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن إضعاف موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من شأنه زيادة الاستقرار في المملكة والشرق الأوسط، محذرة من أن عدم محاسبته "سيجعله مدمِّرا أكثر".

جاء ذلك في مقال لهيئة تحرير الصحيفة تحت عنوان "محمد بن سلمان لديه سجل سامٍ من التهور. إدارة ترامب لا تحتاجه".

ولفت المقال إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للحفاظ على علاقته بالسعودية، رغم جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول.

وأشار المقال إلى أن إدارة ترامب تلتزم الصمت، رغم اعتقاد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه، بأن ابن سلمان يقف خلف مقتل خاشقجي.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة في وسعها مواصلة علاقاتها مع السعودية، دون وجود محمد بن سلمان أيضا.

ولفتت إلى أن "واشنطن لا تستطيع إجبار ابن سلمان على التنحي بالقوة، لكن إدارة ترامب في وسعها الحفاظ على علاقتها بالنظام السعودي، عبر فرض عقوبات على ابن سلمان".

واعتبر المقال أن "العائلة الحاكمة السعودية لا ترغب في تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، ولا تسمح بذلك".

وأردف أن "إضعاف ولي العهد من شأنه زيادة الاستقرار في السعودية وسائر الشرق الأوسط".

وحذر المقال من أن "عدم محاسبة محمد بن سلمان سيجعله مدمرا أكثر".