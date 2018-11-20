الديوان_الملكي: وفاة والدة #الأمير_فيصل_بن_محمد_بن_عبدالعزيز

الخليج - واس صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي: ” بيان من الديوان الملكي ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الأربعاء الموافق 13 / 3 / 1440هـ ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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