مظاهرات عمالية تجتاح جنوب #إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

احتشد مئات العمال في مدينة الأحواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، اليوم معبرين في مظاهرات حاشدة عن احتجاجهم على الفساد وقمع النظام، والمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر عدة.

ووفقاً لما ذكرته سكاي نيوز فقد قال ناشطون إن شوارع الأحواز شهدت “مظاهرات واحتجاجات واسعة لعمال وموظفي المدينة” ذات الأغلبية العربية، حيث احتشدوا أمام البنك الوطني الإيراني مؤكدين أنه مركز الفساد.

وقد هتف المحتجون: “نقاوم وننتصر ونأخذ حقوقنا”، في إشارة إلى عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم التي وصلت في بعض المصانع لعدة شهور، حسب الناشطين الذي نشروا أيضاً لقطات مصورة للمظاهرات.

من جانبه وفي سياق متصل كشف المركز الأحوازي للإعلام والدراسات أن المئات من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية انضمت إلى المظاهرات العمالية تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية.