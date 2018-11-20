شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع 10 سنوات.. جريان وادي «الرمة» في القصيم مجدداً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - القصيم:

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها القصيم خلال الآونة الأخيرة في جريان وداي الرمة بعد انقطاع 10 سنوات.

ووثقت صور نشرها الفوتوغرافي عبدالله العكشان جريان الوادي بعد أن سال بفعل روافده من الشعاب والأودية الصغار فقطع مسافة طويلة حتى وصل بين بريدة وعنيزة.

وكانت آخر مرة فاض فيها الوادي عام ١٤٢٩هـ وقبلها عام ١٤٠٢هـ، وبعد جريانه هذا العام خرج الأهالي للتنزه على ضفافه والتقاط الصور التذكارية بعد غياب دام أكثر من ١٠ سنوات.

يُذكر أن وادي الرمة ينطلق من الحرة بالمدينة، ويقطع القصيم ثم يتوقف في نفود الثويرات قرب الزلفي.