شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مضاعفة مكافأة طلاب جامعة الإمام والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح أحمد الركبان، المتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن ما أثير بشأن مضاعفة مكافأة جامعة الإمام للطلاب والطالبات لشهر نوفمبر 2018 غير صحيح.
وأضاف أن المكافأة ستكون في موعدها هذا الشهر – بمشيئة الله – وفق المتبع نظاماً في مقدار المكافأة الشهرية لطلاب وطالبات جامعة الإمام.
وكانت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت أنباءً بشأن مضاعفة مكافأة الطلاب والطالبات لشهر نوفمبر 2018؛ وهو ما نفته الجامعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مضاعفة مكافأة طلاب جامعة الإمام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .