شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مضاعفة مكافأة طلاب جامعة الإمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح أحمد الركبان، المتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن ما أثير بشأن مضاعفة مكافأة جامعة الإمام للطلاب والطالبات لشهر نوفمبر 2018 غير صحيح.

وأضاف أن المكافأة ستكون في موعدها هذا الشهر – بمشيئة الله – وفق المتبع نظاماً في مقدار المكافأة الشهرية لطلاب وطالبات جامعة الإمام.

وكانت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت أنباءً بشأن مضاعفة مكافأة الطلاب والطالبات لشهر نوفمبر 2018؛ وهو ما نفته الجامعة.