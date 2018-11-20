وسائل إعلام أمريكية: إطلاق نار بمحيط مستشفى في شيكاغو

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، من بينها فوكس نيوز، الثلاثاء، سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار بمحيط مستشفى ميرسي في شيكاغو.

من ناحية أخرى، أعلن أنطوني جوجليلمي المتحدث باسم شرطة شيكاغو، على حسابه الرسمي في "تويتر"، إصابة ضابط جراء إطلاق النار بمحيط المستشفى، مؤكدا أن "الشرطي حالته حرجة لكنّه يتلقى الرعاية الطبية".

وأشار المتحدِّث باسم شرطة شيكاغو إلى أن "عناصر الشرطة بصدد إجراء عملية تفتيش منهجية للمستشفى، وأن مُطلِق النار شخص واحد".



على صعيد متصل، أفادت وسائل إعلام محلية بأن إدارة المستشفى أخلت المرضى، فيما نشرت الشرطة تعزيزات كبيرة حول هذا المستشفى الجامعي.