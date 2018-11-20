مليشيا الحوثي الانقلابية تخرق الهدنة الإنسانية في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي خرقت الهدنة الإنسانية في الحديدة، وأنها تتصدى لهجوم غير مسبوق من الانقلابيين.

وقال بيان للإعلام العسكري للمقاومة الوطنية اليمنية، إن المليشيا المدعومة من إيران خرقت الهدنة الإنسانية في مدينة الحديدة، وشنت قصفا مدفعيا مكثفا على "مستشفى 22 مايو"، وهاجمت مواقع المقاومة المشتركة بالأسلحة الثقيلة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، رغم ابتعادها عن مسرح المواجهات.

وأضاف البيان أن مليشيا الحوثي كثفت، في الساعات الماضية،قصف الأحياء السكنية المحررة، مخلفة المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين داخل مدينة الحديدة وفي مدينة حيس ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.

ولفت إلى أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة المعلنة، منذ مساء الإثنين الماضي، وتشن قصفا مدفعيا من وسط أحياء المدينة، كما قصفت، صباح الجمعة الماضية، مجمع إخوان ثابت الصناعي ما تسبب باشتعال النيران بكثافة في كل منشآت المجمع، على الرغم من وقوعه بعيدا عن مرمى النيران.

في السياق ذاته، أكد مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة شرق شارع "الخمسين"، وبالقرب من مدينة "الصالح" وشارع "التسعين" شمال شرق مدينة الحديدة.

وذكر المصدر أن مليشيا الحوثي حشدت مجموعات مسلحة كبيرة على خط "الشام" وانتشرت على امتداد المسافة الرابطة بين "مفرق الصليف" و"الضحي"، بغية استعادة المواقع التي خسرتها مؤخرا في المدينة تحت لافتة ما يسمى "المولد النبوي"، موضحا أن المقاومة المشتركة أحبطت مخطط المليشيا وتخوض حتى لحظة كتابة الخبر معارك عنيفة.