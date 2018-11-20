أدان مرصد الأزهر الشريف مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا، وإصابة 80 آخرين بجروح في هجوم إرهابي وقع اليوم الثلاثاء، بالقرب من قاعة أفراح “أورانوس” بالعاصمة الأفغانية كابول، كان يجتمع بها عدد كبير من علماء الدين والمواطنين الأفغان للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد المرصد أن هذا العمل الإرهابي مخالف لكل القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية. ويعرب مرصد الأزهر الشريف عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا والمصابين.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين هجوما إرهابيا استهدف احتفالا بالمولد النبوي في كابول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .