شكرا لقرائتكم البابا يلتقي الراعي: لبنان وطن تعايش الأديان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 54 دقيقة في 20 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 22:42

قابل البطريرك الماروني بشاره الراعي أمس الثلثاء البابا فرنسيس في الفاتيكان على رأس سينودس الكنيسة المارونية.



وشكر البابا فرنسيس أمام الوفد الكنسي، "لبنان على حسن أستضافتكم لمليون لاجئ سوري وانتم مثال الوطن النموذجي وتعايش الأديان".

وشكر البابا فرنسيس أمام الوفد الكنسي، "لبنان على حسن أستضافتكم لمليون لاجئ سوري وانتم مثال الوطن النموذجي وتعايش الأديان".

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