شكرا لقرائتكم جنبلاط و"مطامع دول الطوق والممانعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 20 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 22:38

نشر رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط على "تويتر" صورة تجمعه بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأرفقها بالآتي: "تناولت العشاء منذ فترة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي نقدر جهوده الكبيرة في مجال الاستقرار النقدي" . وسأل: "متى يا ترى سيقدر الآخرون أهمية الاستقرار السياسي عبر تسهيل تشكيل الوزارة؟ أم علينا ان نشاهد لبنان ينهار ويفقر ويهاجره أبناؤه تلبية لمطامع وأحقاد دول الطوق والممانعة؟".



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