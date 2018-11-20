شكرا لقرائتكم الجزائر: مقتل أربعة مسلحين من «القاعدة المغاربية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - عاطف قدادرة | منذ 21 ساعة في 20 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 01:33

قتلت قوات عسكرية جزائرية أمس، أربعة مسلحين في محافظة قسنطينة (400 كلم شرق العاصمة) خلال عملية عسكرية لا تزال متواصلة بجبال «شعبة المذبوح»، وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن المجموعة ترتبط بمسلحين فروا من جبل «بيسي» قبل ثلاثة أشهر على مسافة 50 كيلومتراً شمالاً.



وقتل أربعة مسلحين على الأقل من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، في بني حميدان جنوب قسنطينة، وهي منطقة غابية فاصلة مع محافظة سكيكدة شمالاً، ورجح مصدر أمني يتابع عمليات الجيش في «الشمال القسنطيني» أن يكون أفراد المجموعة هم أنفسهم من تمت مطاردتهم بداية من جبل «بيسي» بعزابة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الجزائرية، أنباء عن مقتل أحد العسكريين في اشتباك بأفراد المجموعة، وعلم أن مكمناً عسكرياً ترقب المسحلين في المكان المسمى شعبة المذبوح في بني حميدان، غير بعيد من حامة بوزيان، شرق قسنطينة.

وقتلت مجموعة إرهابية سبعة جنود على الأقل نهاية تموز (يوليو) الماضي، فيما حيدت قوات الجيش أميرين ومسحلين أخرين بين المنفذين، فيما فر آخرون باتجاه الشمال عبر بني ولبان وبني حميدان وصولاً إلى منطقة غابية غرب قسنطينة.

وباتت محافظة قسنطينة مسرحاً لعمليات عسكرية على فترات متباعدة، وتمكنت مصالح الجيش هناك من تصفية بقية تنظيم «جند الخلافة» الذي بايع «داعش» وقتل زعيمه الذي تمركز في جبل «الوحش» الشهير بالمحافظة.

ويصف أمنيون مسار المسلحين انطلاقاً من محافظة جيجل ثم سكيكدة وقسنطينة، بمحور تنقل بارز إلى الحدود التونسية، وهو المسار الذي تمت مراقبته لسنوات إثر معطيات عن تنقل مفترض لزعيم «القاعدة» المغاربية عبدالمالك دروكدال المكنى «أبو مصعب عبد الودود» الذي لم يظهر للوجود منذ أكثر من أربع سنوات.

و «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» بات في حكم الماضي وفق تعريفات لقوات الجيش الجزائري، ونشط في البلاد منذ عام 2006 تاريخ ارتباط «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، بتنظيم «القاعدة» الدولي، وظلت نواة التنظيم الصلبة متمركزة بمنطقة القبائل وأيضاً في الصحراء الجزائرية، واستغرقت تصفية المنطقتين من وجوده قرابة عشر سنوات، ما مهد لموجة استسلام سيما في المنطقة الصحراوية «المنطقة التاسعة في هيكل التنظيم سابقاً».

وفي السياق نفسه كشفت مفرزة للجيش الجزائري، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، على الحدود مع مالي، عن مخبأ يحوي كمية من الأسلحة والذخيرة، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان «تأتي هذه العملية لتُضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانياً، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف أفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن البلاد».