شكرا لقرائتكم الموفد الأميركي التقى «طالبان» مجدداً ويأمل باتفاق سلام في نيسان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول – أ ب، رويترز | منذ 21 ساعة في 20 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 19 نوفمبر 2018 / 23:49

أعرب الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد أمس، عن أمله بالتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة «طالبان» بحلول نيسان (أبريل) 2019. جاء ذلك بعدما عقد محادثات دامت ثلاثة أيام مع قياديين من الحركة في الدوحة.



وقال خليل زاد في كابول إنه يأمل بـ «التوصل الى اتفاق سلام قبل 20 نيسان من العام المقبل»، موعد تنظيم انتخابات الرئاسة في أفغانستان. وأضاف أنه لا يزال «متفائلاً بحذر» في شأن المحادثات مع «طالبان»، لافتاً إلى أن نتيجتها النهائية ستكون «السلام وأفغانستان ناجحة لا تشكّل أي خطر على نفسها أو على المجتمع الدولي».

وأشار إلى أن الحركة «قد تدخل تعديلات إضافية على فريق المفاوضين»، علماً أن وكالة «أسوشييتد برس» أفادت بأن وفداً من «طالبان» أجرى محادثات ماراثونية مع الموفد الأميركي في الدوحة.

ونقلت عن مصادر أن الحركة ضغطت من أجل تأجيل انتخابات الرئاسة وتشكيل حكومة موقتة برئاسة شخصية حيادية. واقترحت «طالبان» أن يرأس هذه الحكومة عبدالستار سيرات، وهو رجل دين من عرقية الطاجيك.

وقالت المصادر إن خليل زاد يريد التوصل إلى تسوية في غضون 6 أشهر، مستدركاً أن الحركة تعتبر هذا الموعد وجيزاً جداً. كذلك اقترح الموفد الأميركي وقفاً للنار، رفضته «طالبان». وتابعت المصادر أن لا اتفاق في شأن إطلاق معتقلين من الحركة، أو إعادة فتح مكتبها في كابول أو رفع حظر على سفر قياديّيها.

وكان خليل زاد التقى قياديين من «طالبان» في الدوحة الشهر الماضي، لمحاولة التوصل إلى سبل لإنهاء نزاع مستمر منذ 17 سنة في أفغانستان. وطالبت الحركة بجدول زمني لانسحاب القوات الأميركية وإطلاق قياديين معتقلين، علماً أن باكستان أطلقت الشهر الماضي مؤسساً لـ طالبان» وقيادياً بارزاً فيها.

ويحاول خليل زاد تشكيل فريق تفاوض يضمّ شخصيات أفغانية بارزة، لطمأنة حكومة الرئيس أشرف غني إلى أنها لن تُستبعد من عملية السلام. لكن الحركة واصلت هجماتها على قوات حكومية، وكبّدتها خسائر بالمئات في الأسابيع الماضية.

وقال رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال جوزف دانفورد: «استخدمنا تعبير الطريق المسدود قبل سنة، والأمر لم يتغيّر كثيراً نسبياً. لكن نعتقد بأن طالبان تعلم أنها ستقدّم تنازلات في مرحلة معيّنة».