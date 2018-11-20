دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير جديد أن شركة سامسونج ستحتفل بمرور 10 سنوات على أول إصدار من سلسلة هواتف جالكسي S الشهيرة بالإعلان عن نسخة خاصة من هاتفها القادم جالكسي S10.

وبحسب التقرير فإن النسخة الاحتفالية من جالكسي S10 ستكون هي الارقى والأغلى ثمناً في تاريخ هذه السلسة بالاضافة لحصولها على شاشة هي الاكبر ايضاً بحجم 6.7 إنش.

أيضاً ستحمل هذه النسخة 6 كاميرات دفعة واحدة فهناك 4 كاميرات في الخلف و كاميرتين من الامام مع دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G كما يشير المصدر.

سامسونج لن تفوت مثل هذه المناسبة لتقديم هاتف منافس لذلك من المتوقع ان يحمل الهاتف ايضاً تقنية البصمة داخل الشاشة مع دعم الشحن اللاسلكي والكثير من التقنيات المنتشرة حالياً.

المصدر

التدوينة سامسونج تعمل على نسخة إحتفالية من هاتف جالكسي S10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.