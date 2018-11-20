ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير جديد أن شركة سامسونج ستحتفل بمرور 10 سنوات على أول إصدار من سلسلة هواتف جالكسي S الشهيرة بالإعلان عن نسخة خاصة من هاتفها القادم جالكسي S10.
وبحسب التقرير فإن النسخة الاحتفالية من جالكسي S10 ستكون هي الارقى والأغلى ثمناً في تاريخ هذه السلسة بالاضافة لحصولها على شاشة هي الاكبر ايضاً بحجم 6.7 إنش.
أيضاً ستحمل هذه النسخة 6 كاميرات دفعة واحدة فهناك 4 كاميرات في الخلف و كاميرتين من الامام مع دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G كما يشير المصدر.
سامسونج لن تفوت مثل هذه المناسبة لتقديم هاتف منافس لذلك من المتوقع ان يحمل الهاتف ايضاً تقنية البصمة داخل الشاشة مع دعم الشحن اللاسلكي والكثير من التقنيات المنتشرة حالياً.
المصدر
التدوينة سامسونج تعمل على نسخة إحتفالية من هاتف جالكسي S10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تعمل على نسخة إحتفالية من هاتف جالكسي S10 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .