شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..صيادو الساحل الغربى يناشدون التحالف بحمايتهم من السفينة الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم احتجاجات واسعة فى الساحل الغربى تنديدا بتواجد السفينة الإيرانية سافيز فى مياه البحر الأحمر، يشارك بها صيادو المخا والخوخة

وناشد صيادو الساحل الغربى فى المخا وذُباب، بحمايتهم من خطورة وتهديدات السفينة الإيرانية (سافيز) التى تشكل خطورة على حياة الصيادين والمياه الإقليمية اليمنية والملاحة الدولية فى منطقة البحر الأحمر.

جاء ذلك فى بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية الرافضة لتواجد السفينة الإيرانية فى المياه الإقليمية والبحر الأحمر، والتى نظمها الصيادون والاتحاد السمكى بمحافظة تعز - الساحل الغربي، فى مديريتى المخا وذُباب بالساحل الغربى بمحافظة تعز، اليوم، بمشاركة رئيس هيئة مصائد البحر الأحمر وعدد من المعنيين.



جانب من ااحتجاجت الساحل الغربى ضد إيران

وعبّر الصيادون فى البيان الذى ألقاه عضو المجلس المحلى بمديرية ذُباب الشيخ جمال محمد، عن رفضهم لتواجد سفن إيران المشبوهة فى البحر الأحمر، وطالبوا بإبعاد السفينة العسكرية المتخفية بغطاء تجارى والتى تدعم الحوثى عن المياه الإقليمية اليمنية ومياه البحر الأحمر، نظراً لخطورتها على الصيادين والملاحة الدولية، كونها تحمل أجهزة اتصالات وتنصت ورادارات، وتعد مركز قيادة وسيطرة عائماً فى البحر الأحمر وغرفة عمليات عسكرية للتنسيق وتوجيه ميليشيات الحوثي.

كما ناشدوا فى البيان الذى نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربى والمنظمات الدولية بحمايتهم وضمان عدم تعرض حياتهم للخطر بسبب تواجد السفينة الإيرانية التى تشكل ضرراً كبيراً ومباشراً عليهم وتدمر مصدر دخلهم الوحيد، كما ناشدوا الحكومة والتحالف بالتخفيف من معاناتهم جرّاء تضرر قواربهم ومعيشتهم.

ودعا الصيادون، المجتمع الدولى إلى حماية المياه الإقليمية من التواجد الإيراني، ومطالبة الأمم المتحدة معرفة أسباب الصمت تجاه ما تقوم به السفينة من أعمال مشبوهة تضر بالصيادين، كما دعوا فى البيان، جميع الصيادين فى الجمعيات السكنية بكافة محافظات الجمهورية إلى إصدار بيانات تندد بتواجد هذه السفينة والوقوف إلى جانب إخوانهم الصيادين بالساحل الغربي.

احتجاجات الصيادين

من جانبه جدد مستشار وزارة الثروة السمكية علي راجح، التأكيد على مدى خطورة السفينة الإيرانية على حياة الصيادين وضرورة تدخل الجهات الحكومية وقيادة التحالف العربي والمجتمع الدولي لوضع حد للأعمال المشبوهة للسفينة (سافيز).

من جهته استعرض مدير عام مديرية المخا سلطان عبدالله، مختلف أوجه وأشكال المعاناة والخطورة المترتبة على الصيادين وحياتهم ومصدر رزقهم جرّاء استمرار تهديدات ومضايقات السفينة الإيرانية، ودعمها للميليشيات الحوثية.

بدوره ذكر عاقل الصيادين فى المخا هاشم الرفاعي، أن الصيادين يواجهون صعوبات وعراقيل ومضايقات مختلفة، انعكست سلبياً على مزاولتهم مهنة الاصطياد وحياتهم المعيشية، وأن الأمر بات بحاجة لرفع يد إيران عن المنطقة، ولفت إلى أن الصيادين وأسر الشهداء بحاجة للفتة كريمة من جهات الاختصاص للتخفيف من معاناتهم.

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركى المالكي، قد كشف ، حسبما أوردت العربية، أن السفينة الإيرانية سافيز تجوب البحر الأحمر، مسجلة على أنها "تجارية" لكنها فى الواقع تدير العمليات العسكرية لميليشيات الحوثى الإيرانية فى الحديدة، وتهدد الملاحة الدولية.

وقال المالكي، فى تصريحات صحفية له، : "إن سفينة إيرانية مسجّلة تجارياً، ولكنها عسكرية اسمها سافيز، تراقب السفن العابرة من باب المندب".

وأضاف أن السفن الإيرانية التجارية تحمل أجهزة تنصت وتقوم بأعمال مشبوهة، وعرض صوراً لسفينة إيرانية فى البحر الأحمر مسجلة على أنها تجارية، لكنها فى الحقيقة عسكرية.