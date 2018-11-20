السودان يكسب سيشل بهدف ويصعد لمواجهة كينيا

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل

الخليج 365 :

صعد السودان الي مواجهة كينيا في تصفيات طوكيو 2020 عقب فوزه على سيشل بهدف في اللقاء الذي شهده شيخ الاستادات ناله اللاعب وليد ابراهيم وكان لقاء الذهاب قد انتهي بهدف لكل ..في بداية اللقاء حصل السودان على لعبة ثابتة كاد ان يفتتح بها وليد الشعلة التسجيل لكنها ابعدت لزاوية في الدقيقة 6 قاد السودان طلعة هجومية عبر اللاعب افول لكنها فقدت التركيز و الدقة .. وكاد اللاعب اسحق ان يصل الي شباك سيشل لكن تسديدته كانت في مكان الحارس.. حاول السودان الوصول الي شباك سيشل وقاد له حسن ميسي طلعة هجومية على الجهة اليسرى ابعدها الدفاع قبل ان تصل الي وليد ابراهيم .. استعاد سيشل توازن وقاد طعلة على شباك السودان لكن اصحاب الضيافة كانوا فطنيين .. قاد اسحق هجمة سودانية لكن كانت بعيدة عن الشباك .. حصلت سيشل على مخالفة نفذها آثيو لكنها ضلت الي ركلة مرمي .. وكاد اللاعب ولاء الدين ان يصل الي الشباك السيشيلية بعكسية بغداد لكن الدفاع ابعدها .. اضاع اللاعب ولاء الدين هدفا بعكسية وليد الشعلة حين لعبها فوق الحارس لكنها تصطد بالقائم هدفا ضائعا للسودان وسط دهشة العشاق .. نوع السودان طلعاته على الشباك السيشيلية وقاد له افول طلعة وجدت اسحق لكن بولا كان في الوقت وابعدها ليتعرض للاصابة ويتدخل الطبيب ليسعفه ويواصل اللعب .. احدثت طلعات اللاعب حسن متوكل ازعاجا لسيشل لكنها افتقدت الدقة .. في الدقائق الاخيرة تواصلت طلعات السودان حتى انتهي الشوط الاول سلبيا .. في الحصة الثانية وفي الدقيقة الثالثة احرز اللاعب وليد ابراهيم هدف السودان الاول كاد اللاعب ولاء الدين ان يضيف الهدف الثاني لكن دفاع سيشل عطله ليحصل السودان على مخالفة ينفذها وليد الشعلة وفي الدقيقة 17 كاد اللاعب اسحق ان يضيف الهدف الثاني لكن الحارس ريكي ابعدها نشطت العاب السودان في النصف الثاني للحصة الثانية قابلها صمود للدفاع بجانب ريكي .. في الدقيقة 35 انطلق وليد الشعلة بطلعة لكنه لعبها بعيدة عن الشباك .. حاول التقني لوغاريتشالحفاظ على النتيجة بسحب اللاعب وليد الشعلة واللعب بلاعب وحيد في الهجوم .. في الدقيقة 90 حصل السودان على مخالفة في وسط اللعب .. قاد حسن متوكل طلعة جديدة حولها الدفاع الى زاوية لكن دون جديد لينتهي اللقاء بفوز السودان بهدف ويصعد للقاء كينيا .