انخفاض معدل الاستثمار الخارجي خلال العام الجاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت مصادر مطلعة عن انخفاض معدل الإستثمار الخارجي بالسودان خلال العام 2018 وأكدت في الوقت نفسه على عدم تأثر الإجراءات الاستثمارية بتحويل وزارة الاستثمار إلى المجلس القومي للاستثمار.

وأرجعت المصادر أسباب انخفاض معدل الاستثمار بالأوضاع الإقتصادية بشقيها العالمي والداخلي وقالت إن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد أدت إلى تراجع معدلات الإستثمار خاصة الاستثمارات العربية.

وأشارت المصادر لـ(باج نيوز) إلى أنسياب العمل في المجلس القومي للاستثمار دون أي تغيير عن عمل الوزارة مسبقاً خاصة فيما يختص بالتعامل مع المستثمرين والإجراءات.

ونوهت إلى عدم وجود هيكلة وسط موظفي الوزارة لأن كل الموظفين تم استيعابهم في المجلس.

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