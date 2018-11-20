الفاتح باني: سنتوّج الهلال باللّقب في الفاشر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن أن مباراة الهلال الخرطوم والمريخ الفاشر المقرّر لها الجمعة المقبل سيتم فيها تتويج الهلال بلقب الدوري الممتاز. وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الفاتح باني إن التتويج سيكون بالفاشر وسيقام بمناسبة افتتاح النسخة الـ”24″، وأضاف” سنسّلم الهلال اللّقب بالفاشر برعاية من قناة الملاعب الناقل الرسمي للمنافسة”. يذكر أن الهلال حاز على اللقب بعدما جمع في رصيده “31” نقطة متفوّقًا على المريخ بالمواجهات المباشرة.

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