ولي العهد السعودي يطمئن على الاستعداد القتالي للقوات الجوية شمالي المملكة

© REUTERS / JONATHAN ERNST وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) ترأس ولي العهد إيجازاً تم خلاله إطلاعه على الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي من أطقم جوية وفنية وطائرات ومعدات، كما اطلع على أهم منجزات القاعدة الجوية لعام (1439هـ). وفي نهاية الإيجاز قدم الأمير شكره وتقديره لمنسوبي قاعدة الملك فيصل الجوية في القطاع الشمالي على "ما يقدمونه لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد". وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مركز العمليات في القاعدة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع وعدد من كبار المسؤولين.

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