إيران: تصريح ترامب حول الدور السعودي في قضية خاشقجي "مخجل"

© REUTERS / JONATHAN ERNST ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه إن الولايات المتحدة ستدعم السعودية على الرغم من مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي بأنه "مخز". وكتب ظريف على "تويتر" "السيد ترامب يخصص على نحو غريب الفقرة الأولى من بيانه المخزي عن الفظائع السعودية لاتهام إيران بكل أشكال المخالفات التي يمكن أن تخطر بباله. هل نحن مسؤولون أيضا عن حرائق كاليفورنيا- لأننا لم نساعد في كنس الغابات- مثلما يفعل الفنلنديون تماما؟".

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