ترامب: #واشنطن ستبقي على شراكتها الراسخة مع #السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكًا راسخًا للسعودية.

وأضاف ترامب أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في القنصلية لدى إسطنبول.

وأكد أن إيران مسؤولة عن الحرب في اليمن وتسعى لزعزعة استقرار المنطقة العربية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا أخذت أكبر من حجمها الذي تستحقه مستغربًا في الوقت نفسه من الاهتمام الزائد من قبل بعض الأشخاص في إدارته بهذه القضية.

وسأل ترامب مساعديه خلال جلسة استشارية في البيت الأبيض عن الاهتمام الزائد الذي تعيره الإدارة الأمريكية لقضية خاشقجي الذي لم يكن مواطنًا أمريكيًّا بالأصل.

واعترف ترامب خلال جلسة استشارية مع مساعديه أن قضية خاشقجي أصبحت أكبر من حجمها وأثارت الرأي العام الدولي والعالمي بشكل لا تستأهل كل هذا الضجيج الإعلامي حولها.

كما اعترف ترامب أن مبالغة الناس بقضية الصحفي خاشقجي هي سخافة بحد ذاتها؛ لأن قتل شخص واحد لا يعني شيئًا أمام أفعال وانتهاكات السلطات في دول أخرى ضد شعوبها.