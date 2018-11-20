شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وملك الأردن يشهدان توقيع اتفاقية بـ100 مليون دولار والان مع التفاصيل

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين "صندوق خليفة" لتطوير المشاريع ومؤسسة "ولي العهد" الأردنية، بهدف دعم الإبداع والابتكار وقطاع ريادة الأعمال والمشاريع التنموية في الأردن.

وتشمل الاتفاقية دعم 22 ألفا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالأردن، وفقا لما جاء في تغريدة على الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على موقع "تويتر".

وبموجب الاتفاقية، يقدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع إلى مؤسسة ولي العهد مبلغا يصل إلى 100 مليون دولار مقسمة على عدد من الدفعات، ليتم منحها كقروض ميسرة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة، وما تمثله من مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف تمكين سلسلة من المشاريع الريادية من المساهمة في دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الأردني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية، جاء توقيع الاتفاقية مع مؤسسة ولي العهد، كونها تستهدف من خلال مبادراتها وبرامجها آلاف الشباب في جميع المحافظات، حيث تسعى إلى تطوير قدرات الشباب المتميز لخدمة مجتمعاتهم. وترتكز استراتيجية المؤسسة على ثلاث ركائز مختلفة ومترابطة؛ هي المهارات والابتكار والريادة، والقيادة والتميّز الشبابي، والعطاء والخدمة المجتمعية.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حسين جاسم النويس، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد الدكتور فواز حاتم الزعبي.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبليه العاهل الأردني.

وتزينت شوارع العاصمة عمان، بالأعلام الأردنية والإماراتية، احتفاء بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.