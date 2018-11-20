شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستقرام» يعلن الحرب على الحسابات الوهمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت منصة مشاركة الصور “إنستجرام” المملوكة لفيسبوك عن تغيير جديد في سياسة خصوصيتها، إذ ستعمل ضمنها على تنظيف المنصة من الحسابات الوهمية أو التابعة لتطبيقات الطرف الثالث والتي تقدم متابعات وهمية وإعجابات وتعليقات بشكل مستمر على الشبكة.

ووفقاً لما نشره موقع engadget الأمريكي، فقالت فيسبوك أنها قامت بتطوير أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة تقوم بموجبها بالتعرف على الحسابات التي تقوم بالنشاطات الوهمية على أنستجرام، ومن ثم حذف تلك النشاطات عن الشبكة، كما ستقوم هذه الأداة الجديدة أيضاً بالتعرف على مصدر تلك النشاطات لإيقاف الحسابات المرتبطة بالمصدر بشكل تلقائي عن الشبكة.

وكانت شبكة إنستجرام تعمل على حذف الحسابات الوهمية في الكثير من الأحيان خلال الفترة الماضية، لكنها لم تقم بأي إجراءات سابقة لإيقاف النشاط الوهمي للحسابات، سواء التعليقات التلقائية أو الإعجابات كالتي تقدمها بعض خدمات الطرف الثالث لزيادة التفاعل، وهو أمر مشابه لما قامت به تويتر خلال الفترة الأخيرة عبر حذف الحسابات التي تقوم بأنشطة وهمية على الشبكة.

وقد نصحت شبكة إنستجرام مستخدميها بعدم استخدام تطبيقات الطرف الثالث للوصول إلى حساباتهم عن طريق مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، محذرة من أن هذا السلوك قد يؤدي لاخترق معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم أو تعرضها واستغلال حساباتهم لإرسال رسائل غير مرغوب فيها.