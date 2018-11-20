شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: لا يجوز توقيف الأشخاص في غير حالات التلبس إلا بشرط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه في غير حالات التلبس بالجريمة، إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك. وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك يأتي وفقاً للمادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية.

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