شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن «خمسيني» سقط من أعلى منحدرات صخرية وعرة بأبها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سقط مواطن في العقد الخامس من عمره، اليوم الثلاثاء، من أعلى منحدرات صخرية وعرة في أبها، مما تسبب في وفاته.

وباشر الدفاع المدني بأبها الواقعة بعد تلقيه بلاغاً عن سقوط مواطن في العقد الخامس من علو منحدرات صخرية وعرة في موقع الطيران الشراعي بمنتزه السودة.

وأوضح الدفاع المدني عبر “تويتر” أنه تم نقل جثمان المتوفى بالتنسيق مع طيران الأمن.