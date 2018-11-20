شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. انهيارات صخرية تغلق عقبة ضلع لمدة 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بإغلاق “عقبة ضلع” بشكل جزئي، وذلك لمدة 10 أيام، ابتداءً من 24/3/1440 هـ، لإنهاء أعمال معالجة الانهيار الصخري الواقع بعد النفق الثاني بالعقبة.

وأوضحت إمارة عسير عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن الأمير فيصل بن خالد أكد على ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها بالشكل المطلوب، لإنهاء أعمال الصيانة في الوقت المحدد، وإفادته بما يتم في ذلك بصفة دورية.