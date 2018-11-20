شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنذار المبكر» يحذر: ضباب يحجب الرؤية على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذَّر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تعرض ثلاث مناطق لضباب، وهي: القصيم، وحائل، وتبوك.
وأوضح الإنذار المبكر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن حالة الطقس ستكون عبارة عن تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
وأشار النظام الآلي للإنذار المبكر، إلى أن بداية الإنذار ستكون في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء، وحتى التاسعة مساءً – بمشيئة الله -.
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