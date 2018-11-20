محمد بن زايد يعزي في وفاة محمد سعيد المنصوري

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، واجب العزاء في وفاة محمد سعيد خلفان المنصوري، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الوثبة في أبوظبي.



كما قدم واجب العزاء إلى جانب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.





وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



