الفالح: مشروع بناء مفاعلين نوويين في السعودية يسير بوتيرة ممتازة

قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن مشروع بناء مفاعلين نوويين في السعودية يسير بوتيرة ممتازة، حسب ما هو مخطط له، على حد قوله.

وأشار الفالح إلى إطلاق السعودية برنامجاً استكشافياً نشطاً لليورانيوم والمؤشرات الأولية إيجابية.

وأضاف الفالح، خلال مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيفتتح مشروع "وعد الشمال" الاقتصادي التعديني، الخميس المقبل، بتكلفة 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار).

وتابع وزير الطاقة السعودي، نعول على قطاع التعدين لتنويع اقتصادنا، والذي سيكون مفتوحاً للاستثمار الأجنبي بعد طرح قانون التعدين الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن "وعد الشمال" هي مدينة لصناعات التعدين، وخصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كيلومتراً مربعاً للمدينة، بالإضافة إلى 150 كيلومتراً مربعاً لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كيلومتراً مربعاً.

