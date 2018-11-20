أصالة تطرح أغنية "المصطفى" في ذكرى المولد النبوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المطربة السورية أصالة - صورة أرشيفية
طرحت المطربة السورية أصالة أغنية دينية جديدة تحمل عنوان "المصطفى" من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع أشرف البرنس، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وآخر أعمال أصالة كان أغنية "الحقيقة" من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان وليد سعد، وحققت عدد مشاهدات عبر "يوتيوب" تجاوز 6 ملايين مشاهدة.
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