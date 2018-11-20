الإمارات والكونغو الديمقراطية توقعان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل للتأشيرات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبدالله بن زايد ووزير خارجية الكونغو الديمقراطية
وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وليونارد شي أوكيتوندو وزير خارجية الكونغو الديمقراطية خلال استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، الإثنين، على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة أوكيتوندو، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع الكونغو الديمقراطية.
من جانبه، أكد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وحرص بلاده على تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير على شعبي البلدين، منوها بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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