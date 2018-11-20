‏ البخيتي يُفجر مفاجآة مدوية عن الحوثيين

صعدة - الخليج 365
قال الكاتب والسياسي، علي البخيتي، اليوم الثلاث، "في خضم احتفالات الحوثيين في صنعاء سقطت" الملاحيظ"مركز مديرية الظاهر بمحافظة صعدة".
وأضاف البخيتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "كلما سعى الكاهن عبدالملك الحوثي الى إظهار قوة جماعته أتاه الرد من الرجال باسقاط منطقة جديدة".
وتابع "وهذه المرة في قبل المنطقة التي انطلقت منها مسيرة الخرافة والدجل والتخلف والعنصرية".
وتتقدم القوات الحكومية من عدة جبهات في محافظة صعدة وسط تراجع كبير للحوثيين.
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