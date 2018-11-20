طالب سعودي يطلق النار على زميله داخل المدرسة (تفاصيل)

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بدأت النيابة العامة بمحافظة بيش السعودية، التحقيقات في إقدام طالب على إطلاق النار من سلاح والده داخل المدرسة، الاثنين، محاولا إصابة زميله نتيجة شجار وعراك بالأيدي بين الطالبين قبل أن ينجح طاقم المدرسة في الإفكاك بينهما.

وكشفت مصادر لصحيفة «سبق» السعودية، أن شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، تولت مباشرة الحادثة التي لم تنتج عنها إصابات بعد طلبها من قبل إدارة المدرسة.

ووفقًا للمصادر، فإن الحادثة بدأت عندما اندلع شجار بين طالبين؛ ١٥ سنة والآخر عمره ١٧ سنة، في الصف الثالث متوسط، وبعد الفك بينهما، رجع أحدهما لمنزله وأخذ بندقية أبيه، وصوب على خصمه الموجود في غرفة الوكيل.