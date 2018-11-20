شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: موسكو ساعدت فى منع تفكك سوريا وأسهمت فى استقرارها السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ساعدت فى منع تفكك سوريا وهيأت الظروف المناسبة للاستقرار السياسى فى البلاد.

وأضاف لافروف - بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن روسيا تساعد فى التوصل إلى التسوية السياسية للعديد من الأزمات والصراعات ومنها ما تشهده سوريا.

وأوضح "بفضل خطواتنا فى سوريا أمكن توجيه ضربة حاسمة للإرهابيين، ومنع تفكك الدولة السورية وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والاستقرار السياسى بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى 30 يناير فى سوتشي".

ولفت وزير الخارجية إلى أن المؤتمر الذى أقيم فى المنتجع الروسى المطل على البحر الأسود شهد اتفاق الدول الضامنة لوقف إطلاق النار فى سوريا وهى روسيا وإيران وتركيا ووفود من الحكومة السورية والمعارضة على شروط واقعية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254 بشأن وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع فى سوريا.

وكان المؤتمر الذى أقيم يومى 30 و31 يناير الماضى قد أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية فى سوريا، لتكون مهمتها وضع توصيات بشأن التعديلات التى سيتم إدخالها على الدستور السورى.