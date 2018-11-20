انعقاد اللجنة العليا السودانية التركية ديسمبر بتركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفق السودان وتركيا على عقد اجتماع اللجنة العليا بينهما في ديسمبر المقبل في تركيا برئاسة السودان.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء القومي في ختام مباحثاته مع رئيس الوزراء القومي معتز موسى انه بحث خلال زيارته الحالية للخرطوم الترتيبات والتحضيرات اللازمة لما يتم تقديمه في الاجتماع الاستراتيجي للجنة.

واعلن زيادة التبادل التجاري بين البلدين من 500 مليون دولار الى مليار دولار توطئة للوصول برفعه الى 10 مليار دولار خلال خمس سنوات تنفيذاً لتوجيهات رئيسي البلدين وتحويل الارادة السياسية الى جانب عملي.

واعلن عن افتتاح بنك تركي في الخرطوم للإسراع بتطوير العلاقات على المستوى الشعبي وزيادة التجارة،الى جانب الاتفاق على السماح لشركة المعادن التركية للعمل في السودان وفتح خط الخطوط الجوية التركية خط طيران بين اسطنبول والخرطوم وبورتسودان قريباً وذلك لزيادة الحركة التجارية والسياحية.

واوضح ان المباحثات مع الجانب السوداني تطرقت الى مجالات التجارة والزراعة والدفاع والسياحة والصحة والتعليم، وقال في هذا الخصوص انهم قدموا برامج ومشاريع سترى النور قريباً، معرباً عن أمله في زيادة وتوسع العلاقات التجارية من خلال المشاريع المشتركة الخاصة بتطوير العلاقة بين الشعبين.

واكد على المستوى العالي للعلاقات الاستراتيجية بين تركيا والسودان،موضحاً ان زيارة الرئيس البشير لتركيا تؤكد مدى عمق علاقة الصداقة بين الشعبين، واعدا بحل كل العقبات والاشكالات التي تعيق تطور العلاقات بين الخرطوم وانقرة،مؤكدا دعم بلاده للسودان ما يجعله قوياً ومتماسكا.

وثمن جهود السودان في احلال السلام في دولة جنوب السودان، مؤكداً دعم انقره لهذه الجهود ومساندة السودان في دعم الاستقرار في افريقيا،وذلك لاهميته ودوره الفاعل في القارة الأفريقية وفي العالم الاسلامي.

وثمن دور السودان في مكافحة الإرهاب وقال “ننتظر منه دورا اكبر في القضاء على منظمة فيتو الارهابية التي تهدد الامن بافريقيا “، معرباً عن أمله في مواصلة السودان جهوده لايقافها، مشيراً الى الموقع الاستثنائي للسودان في افريقيا.

سونا