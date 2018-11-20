البشير يستقبل رئيس غينيا الاستوائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم ببيت الضيافة رئيس غينيا الاستوائية ثيودور أوبيانق، وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز افاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والغيني.

وقد أصدر الجانبان في ختام زيارة رئيس غينيا الاستوائية البيان الختامي.

وفيما يلي تورد (سونا) نصه : –

البيان الختامى لزيارة فخامة الرئيس تيودور أوبيانق ، رئيس جمهورية غينيا الإستوائية إلى السودان ، من 19 إلى 20 نوفمبر 2018م.

1/ بدعوة كريمة من فخامة المشير عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية

السودان، قام فخامة الرئيس تيودور أوبيانق رئيس جمهورية غينيا الإستوائية

بزيارة رسمية إلى السودان يرافقه وفد عال المستوى فى الفترة من 19 إلى

20 نوفمبر 2018م.

2/ إستقبل فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان ضيفه الكريم والوفد المرافق له بمطار الخرطوم .

3/ عقد الرئيسان جلسة مباحثات مشتركة تناولا خلالها مجمل العلاقات

الثنائية وسبل تطويرها بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات

الإهتمام المشترك .

4/ أكد الرئيسان عزمهما على تعزيز التعاون الدبلوماسى والسياسى وتبادل

التمثيل الدبلوماسى المقيم فى البلدين والتنسيق بين البلدين فى المحافل

الدولية والإقليمية .

5/ إتفق الرئيسان على التعاون المشترك فى المجالات الإقتصادية والتجارية

والمجالات الزراعية وصادرات الثروة الحيوانية .

6/ كما إتفق الرئيسان على التعاون العسكرى والأمنى بينهما وتبادل فرص

التدريب فى الأكاديميات العسكرية وتبادل الخبرات والمعلومات فى هذه

المجالات .

7/ أكد الطرفان ضرورة التعاون بين دول منطقة وسط وشرق أفريقيا حول أمن الحدود ومنع تسرب الاسلحة غير المشروعة والعصابات المسلحة والجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وتجارة البشر .

8/أكد الرئيسان كذلك أهمية التنسيق المشترك بين البلدين فى المحافل

الإقليمية والدولية لمكافحة إنتشار التطرف والجماعات الإرهابية والهجرة

غير الشرعية والجرائم المنظمة العابرة للحدود .

9/ حيا فخامة الرئيس تيودور أوبيانق جهود الرئيس عمر حسن أحمد البشير من أجل تحقيق السلام والإستقرار فى السودان وإلتزامه بتنفيذ مخرجات الحوار

الوطنى، كما اشاد بدور السودان الرائد فى مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر.

10/ جرت المباحثات بين الطرفين فى جو ودى ساده التفاهم المشترك.

11/ رحب فخامة الرئيس الغينى تيودور أوبيانق بمبادرة فخامة الرئيس عمر

حسن أحمد البشير فى إطار الإتحاد الأفريقى الرامية لتعزيز المصالحة فى

أفريقيا الوسطى التى يجمعها بالسودان الجوار المشترك ويجمعها بغينيا

الإستوائية عضوية منظمة دول أفريقيا المركزية ( الإيكاس )، وتمنى الرئيسان

لجمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة الإستقرار والإزدهار .

12/ وتعزيزاً لهذه العلاقات فقد وقع الطرفان على اتفاقية إطارية للتعاون

بين البلدين ، وإتفاقية لاعفاء الجوازات الدبلوماسية والرسمية من تأشيرات

الدخول بالإضافة إلى التوقيع على القواعد الإجرائية لإنشاء لجنة وزارية

مشتركة ومذكرة تفاهم للتشاور السياسى والدبلوماسى بين البلدين .

13/ عبر فخامة الرئيس تيودور أوبيانق رئيس جمهورية غينيا الإستوائية عن

بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير على حسن الإستقبال

وكرم الضيافة خلال فترة إقامتهم بالسودان .

14/ قدم الرئيس الغينى تيودور أوبيانق الدعوة إلى الرئيس عمر حسن أحمد

البشير لزيارة غينيا الإستوائية وقبل السيد الرئيس عمر حسن أحمد البشير

الدعوة على أن يحدد تاريخها لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية .

حرر فى الخرطوم بتاريخ 20 نوفمبر 2018م.

سونا