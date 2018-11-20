وزير العدل يلتقي وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى وزير العدل د. محمد سالم بوفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة د. محمد الأمين الكيك؛ الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية.

ورحب وزير العدل في مستهل اللقاء بالوفد؛ متقدما بالشكر لجامعة الدول العربية لاستجابتها لطلب السودان لاستضافة الدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب، مبينا – وفق سونا – أن المؤتمر يحظى باهتمام من القيادة السياسية بالسودان على مستوى الرئاسة، كما يحظى باهتمام من الإعلام السوداني والرأى العام، مشيرا الى اكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال المؤتمر، متطرقا الى تفاصيل جلسات المؤتمر وأجندة المؤتمر والبرامج المصاحبة.

من جانبه؛ قال مدير الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية ياسر عبد المنعم عبدالعظيم إن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالخرطوم سيناقش العديد من الموضوعات المطروحة والعديد من البنود المهمة؛ من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية والاتفاقية العربية للاجئين والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشيرا الى أن السودان تقدم بطلب لإدراج بند باسم “رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب”.

وثمن د. محمد الأمين الكيك مستوى الإعداد الجيد للمؤتمر، مثمنا رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لأعمال المؤتمر، مبينا أن الاجتماع تناول الترتيبات النهائية لإنجاح أعمال المؤتمر.