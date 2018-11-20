معتز يؤكد لأوكتاي حرص السودان على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي حرص السودان على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع تركيا.

وجدد في تصريحات صحفية – وفق سونا – عقب مباحثات مع نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي، تطلع السودان للوصول بالعلاقة بين البلدين الى المستوى الاستراتيجي المنشود وذلك بعد توقيع الجانبين على محضر مشترك حوى الموقف الحالي للعلاقة والخطط المستقبلية، وتعهد بالعمل على تذليل العقبات والعمل سوياً مع الجانب التركي لتحقيق المصالح المشتركة من خلال المتابعة المحكمة لتحقيق النتائج التي تصب في صالح الشعبين.

واكد رئيس مجلس الوزراء القومي توفر الارادة والرؤية الاستراتيجية لدى الجانبين.

واعتبر زيارة نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي حلقة مهمة في سلسلة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى التي بدأها الرئيس اردوغان العام الماضي وردها الرئيس البشير بعدد من الزيارات.

وقال إن هذه الزيارات تعكس عمق العلاقات الاخوية بين البلدين وقيادتيهما، الى جانب اللقاءات الثنائية على المستوى الفني لمناقشة تفاصيل العلاقات في الجوانب كافة. وقال “نتطلع أن نرى العلاقة بالمستوى الاستراتيجي المنشود والعمل سوياً في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والنفط والمعادن”، مبينًا أن العلاقات السودانية التركية لها مستقبل واعد يرتكز على ماض عريق.

واكد معتز موسى انه بحث في لقاء مستفيض مع نائب الرئيس التركي الجوانب الاقتصادية والزراعية والحيوانية والمعادن والكهرباء والنقل الجوي والمطارات والصحة والتعليم.

كما اكد في هذا الخصوص الاتفاق على كافة التفاصيل واعتماد ترفيع اللجنة الوزارية الى مستوى رئيس الجهاز التنفيذي برئاسة نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي ومعتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي من الجانب السوداني.