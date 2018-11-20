العاهل السعودي يفتتح مشروع "وعد الشمال" الخميس بتكلفة 85 مليار ريال

قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيفتتح مشروع "وعد الشمال" الاقتصادي التعديني الخميس المقبل بتكلفة 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين.

وقال وزير الطاقة السعودي: نعول على قطاع التعدين لتنويع اقتصادنا.

وأكد أن: قطاع التعدين سيكون مفتوحا للاستثمار الأجنبي بعد طرح قانون التعدين الجديد.

ومن جانبه أوضح نائب وزير الطاقة السعودي أن مشروع وعد الشمال سيوفر 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.





وعد الشمال هو جزء من مخطط صناعي يهدف إلى فتح شمال المملكة أمام التنمية بما يعزز خلق فرص العمل.

وتقدر السلطات السعودية حجم ما تحويه المنطقة بنحو 500 مليون طن من الفوسفات الخام، أي نحو سبعة بالمئة من الاحتياطيات العالمية المثبتة، وخاصة في منطقتي الجلاميد وأم وعال بين عرعر وطريف.

وأوضح نائب وزير الطاقة أن: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تعمل عليه 33 جهة، ويستهدف إتاحه مليون و700 ألف وظيفة في العام 2030 .





وقال وكيل وزارة الطاقة عابد السعدون: هناك أكثر من ١٢ سلسلة إمداد ومواد غير مستغلة في المملكة مثل الذهب والنحاس والزنك واليورانيوم قدرت ب ٥ تريليون ريال.

تجدر الإشارة إلى أن "وعد الشمال" هي مدينة لصناعات التعدين. وخصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كلم مربع للمدينة، بالإضافة إلى 150 كلم مربع لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربع.

