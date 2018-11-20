بعد إعلان اعتزام وقف العمليات العسكرية... الحوثي يوجه دعوة إلى اليمنيين

وقال الحوثي في خطاب متلفز، ألقاه عصر اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى مولد نبي الإسلام محمد، حيث نفذت جماعته فعاليات جماهيرية في عدة محافظات يمنية، إن "المرحلة التي نمر بها من التصدي للعدوان هي مرحلة مهمة وفاصلة".

© REUTERS / Naif Rahma

وجدد الحوثي تمسكه بحقهم في الدفاع عن أنفسهم وبلدهم في التصدي "للعدوان"، حسب قوله.

واكتفى الحوثي بخطاب مقتضب هذه المرة على غير المعتاد، أكد فيه استمرار مواجهة قوات التحالف في اليمن، ودعا المواطنين إلى دفع الزكاة.

وخاطب الشباب اليمني قائلا: "أنتم ذخر الأمة، والعدو يستهدفكم بإيمانكم ووعيكم وشرفكم وأخلاقكم كما يستهدفكم بالأسلحة والصواريخ، كونوا عند مستوى الأمل بالتمسك بهويتكم والتثبت بثقافة القرآن الكريم والتحصن بالوعي العالي".

وحذر الشباب والشابات من "كل الظلاميين من التكفير المتبعين لأمريكا وعملائها، ومن الإباحيين الفاسدين الذين يسعون لضرب قيمكم كي يسيطروا عليكم".

وأدان قائد الثورة "كل أشكال التطبيع والتحالف مع العدو الإسرائيلي"، مؤكدا "تمسك الشعب اليمني بقضايا أمته الكبرى والوقوف إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني".

ويأتي خطاب الحوثي، بعد يوم واحد من إعلانهم العزم على إيقاف إطلاق الصواريخ على السعودية والإمارات وإيقاف إطلاق النار في جميع الجبهات وتجميد العمليات العسكرية.