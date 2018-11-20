مسؤول أمريكي: شبكة إيرانية روسية ترسل النفط إلى سوريا وتمول فيلق القدس وحزب الله وحماس

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والأفراد المدرجون في بيان للوزارة هم إيرانيان وروسي وسوري وعراقي ولبناني. واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقرهما روسيا والثالث في إيران.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على 3 مؤسسات فيما له صلة بسوريا، ومنها شركتي "بروم سيريو امبورت" و"غلوبال فيجن غروب" للاشتباه بتصديرها للنفط إلى سوريا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن وزارة الخزانة الأمريكية تتحرك لتفكيك شبكة إيرانية روسية ترسل النفط إلى سوريا وتساعد في تمويل فيلق القدس الإيراني وحزب الله وحماس.

وزعم المسؤول الأمريكي أن "التحركات الإيرانية الروسية تشمل نقل ملايين البراميل من النفط إلى سوريا وتحويل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس وحماس وحزب الله".

وأصدرت وزارتا الخزانة والخارجية وخفر السواحل بأمريكا توجيهات بشأن "مخاطر مواجهة عقوبات كبيرة" بخصوص الشحنات البترولية إلى سوريا.