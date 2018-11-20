الملك سلمان يدشن حزمة مشروعات في تبوك بالمليارات (صور + فيديو)

ووضع الملك سلمان، حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية في المنطقة، بحضور ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وشملت المشروعات الجديدة العديد من الوزارات والهيئات، ليصل عددها إلى 151 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11 مليارا و800 مليون ريال، بالإضافة إلى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والخاصة بالمشروعات (نيوم والبحر الأحمر وأمالا)، التي تقدر بمئات المليارات من الريالات.

وجاءت المشروعات على النحو التالي: الهيئة العامة للسياحة للتراث الوطني 11 مشروعا بقيمة إجمالية 98.307.444 ريال سعودي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية 69 مشروعا بقيمة إجمالية 757.757.355 ريال، ووزارة البيئة والمياه والزراعة 21 مشروعا بقيمة إجمالية 1.492.642.931 ريال، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشروعين لهيئة المدن الصناعية بقيمة إجمالية 45.858.325 ريال، بالإضافة إلى 3 مشاريع لإدارة الكهرباء التي بلغت 4.943.000.000 ريال.

بينما تم تخصيص مشروعين لوزارة الإسكان اثنان بقيمة إجمالية 407.807.439 ريال، و11 مشروع لوزارة التعليم، منها 6 مشروعات تعليمية و5 مشروعات لجامعة تبوك بقيمة إجمالية 1.582.881.399 ريال.

وتم تخصيص 16 مشروع لوزارة النقل بقيمة إجمالية 1.631.006.967 ريال، أما الهيئة العامة للموانئ فقد بلغت 18 مشروعا بقيمة إجمالية 876.091.556 ريال.