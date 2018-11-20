شاهد مع من التقط ولي العهد السعودي "سيلفي" في تبوك (فيديو)

وزار ابن سلمان شيخ قبيلة بني عطية، الشيخ جزاع بن كريم العطيات العطوي، وإخوانه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "سيلفي" تجمع الشيخ جزاع العطيات مع ولي العهد السعودي.

وأعرب شيخ القبيلة عن سعادته بزيارة الأمير محمد بن سلمان، وعن ابتهاج وسعادة منطقة تبوك ومواطنيها بزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وعقب اللقاء، قاد الأمير محمد بن سلمان سيارته، مغادرا منزل شيخ قبيلة بني عطية.

ووصل الأمير محمد بن سلمان والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الاثنين، إلى تبوك، وسط استقبال حافل من أهاليها لهما.

ودشن الملك سلمان، اليوم الثلاثاء، حزمة من المشروعات التنموية في منطقة تبوك، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 11 مليار ريال.

وشملت المشروعات الجديدة العديد من الوزارات والهيئات، ليصل عددها إلى 151 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11 مليارا و800 مليون ريال، بالإضافة إلى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والخاصة بالمشروعات (نيوم والبحر الأحمر وأمالا)، التي تقدر بمئات المليارات من الريالات.