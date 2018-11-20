شاهد.. "مؤسسة وعي" تسلم مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن ملفاً عن مشاركة الشباب والمرأة

سلمت مؤسسة وعي أمس الإثنين ملفاً خاصة لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "مارتن غريفث" يحمل جملة من المطالب أثناء لقاء فريقها برئيس قسم الشؤون السياسية "مروان علي" ومستشار الشؤون السياسية لملف الجنوب بيتر رايس والمستشارة "رضوى نور" المختصة بشؤون المرأة بمكتب البعوث بالعاصمة الأردنية عمَّان .

وتضمنت الملف جملة من المطالب المتعلقة بضرورة إيقاف الصراع الدائر في البلد فوراً ، والضرورة القصوى لإشراك الشباب في عملية صنع السلام واعطاءهم دور ومساحة أكبر خلال المرحلة القادمة ، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها والصعوبات والعراقيل التي تواجه ذلك ، كما تطرق الملف أيضاً إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الأوضاع الراهنة والعمل على تلمس الاحتياج بشكل واقعي من داخل كل محافظة مستنداً على الواقع حقيقي .

وفي اللقاء تطرق رئيس قسم الشؤون السياسية لمكتب المبعوث "مروان علي" إلى الأهمية التي يعول عليها المكتب تجاه دور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في خلق قوة ضاغطة على كافة الأطراف المتصارعة في البلاد للنزوع تجاه السلام وإيقاف الحرب ، مرحباً ومثمناً الزيارة التي قامت بها "مؤسسة وعي" إلى المكتب وما تمثله من أهمية في إيصال الأصوات المغيبة والغير مسموعة في المشهد ، داعياً إلى تنسيق الجهود وخلق شبكة واسعة من مجموعات الضغط المتوازية في الداخل والخارج لحث الأطراف على الاتجاه نحو السلام بصورة جادة .

وخلال الحديث تطرق عمر باراس إلى إعطاء لمحة تعريفية عن المؤسسة ومجالات نشاطها وعملها ، الأدوار التي ترغب في القيام به خلال المرحلة القادمة مؤكداً على أن يكون للشباب دور أكبر وإعطاءهم أولوية في إيقاف الصراع وبناء عملية السلام .

من جانبه تساءل مستشار الشؤون السياسية المختص لملف الجنوب "بيتر رايس" عن السر وراء تعلق كافة المكونات السياسية ورغبتها الدائمة في العودة إلى الماضي وما هي الخطوات الفاعلة التي ينبغي القيام بها في المرحلة الانتقالية القادمة .

فيما أعربت المستشارة الخاصة بشؤون المرأة الأستاذة "رضوى نور" عن إعجابها بطريقة المؤسسة وعملها في إشراك المرأة وتمكينها في الجانب السياسي ، مشددةً على الإستمرار بهذا النهج بصورة أكثر فاعلية ، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها في ملف المرأة والعمل على تعزيز دورها واشراكها .

وفي ختام اللقاء تم الإتفاق على تعزيز التعاون المشترك والعمل من قبل المكتب على تعزيز إشراك الشباب والمرأة في المسارات القادمة والتركيز في المرحلة الانتقالية القادمة ومساهمة الشباب في رسم المستقبل السياسي القادم والتأسيس لآليات عمل تلبي الاحتياجات في كل منطقة ، كما أبدت المؤسسة استعدادها للعمل على نقل تجربة مشروع لدراسة آليات الاندماج الآمن لمرحلة ما بعد الحرب والعمل على تعميمها في بقية المحافظات .

حضر اللقاء شيماء بن عثمان" المدير التنفيذي لمؤسسة وعي و "حمزة عوض" مدير المشاريع و "عفاف باظريس" رئيسة فريق وعي للأبحاث والدراسات .