شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء طفل في ظروف غامضة بأحد المسارحة.. الجهات الأمنية الخليج 365 البحث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

الخليج 365 الجهات الأمنية في جازان، بمعاونة الجهات الأخرى ذات العلاقة البحث عن طفل اختفى عن ذويه بقرية الغصينة التابعة لمحافظة أحد المسارحة، مساء الأحد.

وتوارى الطفل أمير مسرحي، البالغ من العمر 4 أعوام، من أمام منزل أسرته ليل الأحد في ظروف غامضة، حيث قامت الأسرة بإبلاغ الجهات الأمنية، التي الخليج 365 بدورها جهود البحث للعثور عليه.

وناشد ذوو أمير عبر منشور تداوله مغردون وناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس بكثافة، التواصل معهم في حال العثور على الطفل أو الحصول على أي معلومات ترشد إلى مكان اختفائه.