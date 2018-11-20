شكرا لقرائتكم خبر عن اختصار سرّي في «آيفون» لا يعرفه إلا الخبراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يجهل الكثير من مستخدمي هواتف آيفون اختصاراً مفيداً في لوحة المفاتيح يزيد الإنتاجية إلى حد كبير أثناء كتابة النصوص الطويلة.

ونشرت المدونة كريسي براير دايفس خاصية “يجهلها كثيرون” في هاتف آيفون، تسمح بتحريك مؤشر الكتابة وسط النص من دون عناء.

ويستطيع المستخدم تحريك مؤشر الكتابة وسط النص في الرسائل بالضغط المستمر على زر “المسافة” في وسط لوحة الحروف، ثم التحريك يميناً ويساراً بسرعة، من دون رفع الإبهام من الشاشة.

ونشرت المدونة في تغريدة: “لماذا لم يخبرني أحد عن هذه الخدعة في آيفون؟”

ولقيت تغريدة براير – دايفيز تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بالخاصية التي لم يعلموا بها.

وستساعد الخاصية في التعديل على نص تم كتابته في التطبيقات التي تعتمد على الرسائل النصية مثل: “واتساب”، و”فيسبوك ماسنجر”، و”سناب شات”.