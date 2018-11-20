روسيا تدعم الوساطة المصرية الأممية لوقف إطلاق النار بغزة

أكدت روسيا، الإثنين، دعمها لجهود الوساطة المصرية والأممية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة فلاديمير سافرونكوف، ممثل روسيا في جلسة مجلس الأمن، التي انعقدت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

وقال ممثل روسيا في جلسة مجلس الأمن إن "التوتر في قطاع غزة يزداد ولا يتضاءل"، مضيفاً: "ندين كل الإجراءات التي تؤدي إلى سقوط مدنيين فلسطينيين".

يشار إلى أن الجلسة نفسها شهدت قيام السفير منصور العتيبي، مندوب الكويت في الأمم المتحدة، الإثنين، بالإشادة بدور مصر في وقف "الأعمال العدائية"، فضلاً عن قيامها بالتهدئة في قطاع غزة، مؤكداً أن "إسرائيل خرقت القوانين الدولية".

من ناحية أخرى، اعتبر ممثل روسيا أن "قيام إسرائيل بانتخابات بلدية في الجولان السورية ينتهك القوانين الدولية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية احتلت مرتفعات الجولان السورية في عام 1967وضمتها بقانون في عام 1981، وشرعت في العام الماضي في مطالبة الولايات المتحدة بالموافقة على ضم مرتفعات الجولان إلى تل أبيب.